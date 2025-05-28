Він заявив, що наразі немає сигналів про готовність США вийти з переговорного процесу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з журналістами.

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Що сказав Зеленський про участь США в переговорах

За словами президента, Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну як в дипломатичному полі, так і через санкційний тиск на Росію. Зеленський зазначає, що Україна не хотіла б, щоб вони вийшли з цього процесу.

Глава держави також пояснює, що немає значення, про що саме зазначається в подібних "ультиматумах", якщо йдеться не про формальності, а про можливий шлях до припинення вогню.

Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна розташована,

– каже Зеленський.

Він додає, що Україна не розглядає можливість виходу зі своїх територій та очікує, що партнери й надалі підтримуватимуть її в цьому.