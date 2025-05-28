Умеров вместе с президентом Владимиром Зеленским отправился в столицу федеральной власти для переговоров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны Германии.
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Германия согласовала новую военную помощь Украине в размере 5 миллиардов евро
В Берлине 28 мая министр обороны Германии Борис Писториус и министр Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства. Кроме того, был заключен контракт между Украиной и немецкой оружейной промышленностью.