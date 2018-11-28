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      Россия стянула к границе с Украиной 80 тысяч военных, – советник главы МВД

      1944 Читати новину українською
      Количество российских войск на границе с Украиной
      Количество российских войск на границе с Украиной / Иллюстративное фото

      Сегодня на восточных границах с Украиной Россия сконцентрировала более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии. Украина должна быть готова к самому плохому развитию событий.

      Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Украины Шкиряк.

      Это еще не окончательная цифра. Батальонно-тактические группы, танковые соединения, ударная авиация, подразделения ракетной артиллерии, десантно-штурмовые батальоны, спецподразделения ГРУ и МВД РФ. Разворачиваются полевые госпитали. Это вовсе не страшилки, а сухая констатация факта,
      – добавил Шкиряк.

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      Он также заявил о достаточно высокой вероятности наземного вторжения России и очередного акта прямой агрессии против Украины.

      "Мы должны быть готовы к самому плохому развитию событий ... Сегодня нам, как и тогда, в 2014-2016–м, необходимо единение всего народа вокруг поддержки украинской армии, правоохранительных органов, наших спецслужб", – написал советник главы МВД.

      Он заверил, что Вооруженные силы, Национальная гвардия, Национальная полиция, Служба безопасности и Госслужба по чрезвычайным ситуациям полностью готовы к выполнению поставленных задач и в любое время дадут достойный отпор агрессору.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения, 24 украинских моряка попали в плен и были арестованы. Россия также  захватила 3 украинских корабля.

      Вечером 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Утром 28 ноября глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Впоследствии закон о военном положении подписал и Президент Украины Петр Порошенко.

      Официально военное положение в 10 областях Украины начал действовать 28 ноября и продлится до 26 декабря.

      Что надо знать о военном положении в Украине: смотрите видео

       

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости России Военное положение в Украине Министерство внутренних дел Зорян Шкіряк Оружие Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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