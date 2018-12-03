Россия резко увеличила численность войск вдоль границы с Украиной, – Порошенко

Российская Федерация резко увеличила численность своих военных и вооруженной техники вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украина пока принимает все меры, чтобы предотвратить их полномасштабное вторжение.

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на форуме "70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины".

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"Украина сейчас принимает все меры, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение. И когда кто-то говорит, что мы должны использовать другие сухопутные пути для того, чтобы перетащить по суше украинские корабли, это означает, уважаемые политиканы, предложить отдать Керченский пролив россиянам? Признать незаконной статус оккупации? ", – спросил он.

Украинский президент объяснил, что ввел военное положение в десяти областях на 30 дней для защиты территориальной целостности и независимости Украины. Он отметил, что это является превентивным шагом, который никоим образом не направлен на свертывание конституционных прав и свобод граждан.

Он вводится только для того, чтобы расширить возможности Вооруженных сил и всего оборонного сектора, включая Национальную гвардию, которую мы вправе привлекать в этих условиях. Мы имеем полную информацию о резком увеличении российских войск вдоль нашей границы и в оккупированном Крыму. И все возможности, которые дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерацией и административной границе с Крымом,

– подчеркнул Порошенко.

Глава государства добавил, что в ближайшее время состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границ, военных учений, а в областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с военным резервом, а также усиливаются меры противовоздушной обороны и охрана критической инфраструктуры – атомных и гидроэлектростанций .

Наголошую: воєнний стан – це превентивний захід на строк у 30 днів. Цей час буде використаний аби зміцнити нашу оборону і нашу здатність захистити громадян від удару ворога. Сподіваюся, що ми зможемо обмежитися переліченими заходами і його продовження не буде потрібне. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 декабря 2018 г.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Шкиряк сообщил, что на восточных границах с Украиной Россия сконцентрировала более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии. Украина должна быть готова к худшему развитию событий.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за нее должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, который в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

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