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      Россия резко увеличила численность войск вдоль границы с Украиной, – Порошенко

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      Вдоль границы с Украиной резко увеличилось количество войск РФ
      Вдоль границы с Украиной резко увеличилось количество войск РФ / Фото из открытых источников

      Российская Федерация резко увеличила численность своих военных и вооруженной техники вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украина пока принимает все меры, чтобы предотвратить их полномасштабное вторжение.

      Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на форуме "70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины".

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      "Украина сейчас принимает все меры, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение. И когда кто-то говорит, что мы должны использовать другие сухопутные пути для того, чтобы перетащить по суше украинские корабли, это означает, уважаемые политиканы, предложить отдать Керченский пролив россиянам? Признать незаконной статус оккупации? ", – спросил он.

      Украинский президент объяснил, что ввел военное положение в десяти областях на 30 дней для защиты территориальной целостности и независимости Украины. Он отметил, что это является превентивным шагом, который никоим образом не направлен на свертывание конституционных прав и свобод граждан.

      Он вводится только для того, чтобы расширить возможности Вооруженных сил и всего оборонного сектора, включая Национальную гвардию, которую мы вправе привлекать в этих условиях. Мы имеем полную информацию о резком увеличении российских войск вдоль нашей границы и в оккупированном Крыму. И все возможности, которые дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерацией и административной границе с Крымом,
      – подчеркнул Порошенко.

      Глава государства добавил, что в ближайшее время состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границ, военных учений, а в областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с военным резервом, а также усиливаются меры противовоздушной обороны и охрана критической инфраструктуры – атомных и гидроэлектростанций .

       

      Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Шкиряк сообщил, что на восточных границах с Украиной Россия сконцентрировала более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии. Украина должна быть готова к худшему развитию событий.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за нее должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, который в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

      Что надо знать о военном положении в Украине: смотрите видео

       

       

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Петр Порошенко Аннексия Крыма Новости Крыма Военное положение в Украине Вооруженные Силы Украины Оружие Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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