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      Путин держит в секрете: появилось видео нового мощного оружия российской армии

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      Российская армия взяла на вооружение новые лазерные комплексы
      Российская армия взяла на вооружение новые лазерные комплексы / Фото из открытых источников

      Вооруженные силы РФ получили новые лазерные комплексы "Пересвет". Их еще весной анонсировал президент РФ Владимир Путин, однако пока подробная информация о новом вооружении засекречена.

      Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

      Смотрите также: Во время испытаний украинская ракета "Нептун" уничтожила цель на расстоянии 280 километров: видео

      В российском ведомстве отмечают, что лазерные комплексы "Пересвет" поступили на опытно-боевое дежурство 1 декабря – они основаны на новых физических принципах. При этом в вооруженные силы РФ комплексы стали присылать еще в 2017 году в рамках государственной программы вооружений.

      Комплексы "Пересвет", скорее всего, будут выполнять функции противовоздушной и противоракетной обороны. Однако подробную информацию о новом вооружении держат в секрете. Однако в Минобороны РФ рассказывают, что "военные осваивают новое вооружение и проводят боевые расчеты".

      Кроме того, BBC со ссылкой на начальника генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщает, что оружие будет готово к применению в реальных боевых условиях, но его испытания еще будут продолжаться.

      Герасимов также сообщил, что в России началось серийное производство ракетного комплекса "Авангард" с ракетой, оснащенной крылатым блоком.

      К слову, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация резко увеличила численность своих военных и вооруженной техники вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украина пока принимает все меры, чтобы предотвратить их полномасштабное вторжение.

      Теги: Новости России Оружие Новости политики
      Источник: 24 Канал
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