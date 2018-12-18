"Пусть они задумаются": каким новейшим оружием Путин хочет запугать мир

Новейшее оружие должно гарантировать России безопасность на десятилетия вперед – там говорят, что аналогов новым системам в мире нет. В Кремле утверждают, что над этим должны задуматься все, кто "привык к агрессивной риторике".

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

Читайте также: В России испытывают новые истребители: появились фото и видео

Глава Кремля подчеркнул, что россияне достигли значительного прогресса в разработке оружия.

Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего вооружения, у которого нет аналогов в мире. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике,

– сказал Путин.

В частности, российский лидер упомянул о начале серийного производства ракетного комплекса "Авангард" и якобы успешных испытаниях комплекса "Сармат". Похвастался Путин также испытаниями авиакомплекса "Кинжал" и боевыми лазерными комплексами "Пересвет".

24 канал писал, что лазерные комплексы "Пересвет" вооруженные силы РФ получили недавно. Их еще весной анонсировал президент РФ Владимир Путин, однако пока подробная информация о новом вооружении засекречена.

При этом Путин отметил, что это вооружение "обеспечит безопасность России на десятилетия" и "укрепит стабильность в мире.

Напомним, еще в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности из-за нарушения Россией условий договора. Уже 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.



При этом в США заявляют, что отмена ракетного соглашения не означает прекращение контроля со стороны Вашингтона. В России заявляют, что такое решение США может привести к гонке вооружений и в конечном итоге скажется на международной безопасности.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.