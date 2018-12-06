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      "Мы все равно будем контролировать": США озвучили России требования по ракетному договору

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      США озвучили России требования по ракетной сделке
      США озвучили России требования по ракетной сделке / Фото из открытых источников

      Решение Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не означает, что Вашингтон отказывается от контроля над вооружениями. При этом Вашингтон призывает РФ выполнить свое обязательство касаемо ракетных систем.

      Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман во время телефонного брифинга, пишет ТАСС.

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      Так, Вашингтон в дальнейшем будет контролировать ситуацию, чтобы предотвратить любую эскалацию.

      Это не означает, что мы отходим от контроля над вооружениями. Мы делаем это для того, чтобы сохранить жизнеспособность и целостность соглашений по контролю над вооружениями в целом,
      – сказал он.

      Кроме того, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасностью Андреа Томпсон призвала Москву соблюдать обязательства, предусмотренные договором. Так, США предлагают РФ или отказаться от ракетной системы 9М729, или модифицировать – ее радиус действия должен отвечать всем положениям соглашения.

      Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Кремль имеет последний шанс, чтобы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности из США.

      Напомним, еще в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора. Группа сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к Трампу, в котором призвала учесть негативные последствия выхода США из ДРСМД. Сенаторы считают, что выход США из ракетного договора приведет к расширению Россией производства ракет, угрожающих Европе.

      4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

      Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что РФ придерживается Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?
      ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Теги: Новости политики Новости России Новости США Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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