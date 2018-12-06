"Ми все одно будемо контролювати": США озвучили Росії вимоги щодо ракетного договору

Рішення Сполучених Штатів вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності не означає, що Вашингтон відмовляється від контролю над озброєннями. При цьому Вашингтон закликає РФ виконати своєї зобов'язання щодо ракетних систем.

Про це заявив посол США в Росії Джон Хантсман під час телефонного брифінгу, пише ТАСС.

Читайте також: Ядерна зброя та контроль: Берлін пояснив, для чого Європі Росія

Так, Вашингтон надалі контролюватиме ситуацію, щоб запобігти будь-якій ескалації.

Це не означає, що ми відходимо від контролю над озброєннями. Ми робимо це для того, щоб зберегти життєздатність і цілісність угод по контролю над озброєннями в цілому,

– сказав він.

Окрім того, заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон закликала Москву дотримуватися зобов’язань, передбачених договором. Так, США пропонують РФ або відмовитися від ракетної системи 9М729, або модифікувати – її радіус дії повинен відповідати усім положенням угоди.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Кремль має останній шанс, аби повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності із США.



Нагадаємо, ще у жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору. Група сенаторів-демократів звернулася з відкритим листом до Трампа, у якому закликала врахувати негативні наслідки виходу США з ДРСМД. Сенатори вважають, що вихід США з ракетного договору призведе до розширення Росією виробництва ракет, що загрожують Європі.



4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.



Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що РФ дотримується Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності?ДРСМД був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.