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      Ядерна зброя та контроль: Берлін пояснив, для чого Європі Росія

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      США, Європа та РФ повинні спільно працювати над контролем за озброєнням, – голова МЗС Німеччини
      США, Європа та РФ повинні спільно працювати над контролем за озброєнням, – голова МЗС Німеччини / Фото з відкритих джерел

      США, Європа та Російська Федерація повинні спільно розробити новий підхід контролю за озброєнням. Лише спільний контроль над гонкою озброєння є методом впливу на ескалацію напруги в Європі.

      Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, пише "Європейська правда".

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      Маас відзначив, що з кінця холодної війни ситуація з безпекою у Європі погіршилася. Натомість контроль над поширенням озброєння є ключовим для збереження демократії.

      Повинні діяти обов’язкові правила щодо ядерних систем озброєння. Ми повинні обговорити питання ядерної стабільності. США, Європа та Росія повинні працювати над цим спільно,
      – заявив він.

      Маас закликав напрацювати новий підхід у проведенні контролю за озброєнням для забезпечення стабільності та безпеки в Європі.

      "Передусім нам потрібна серйозна дискусія щодо більшої прозорості і контролю над озброєнням. Нам потрібно контролювати гонку озброєння, яка сприяє ескалації напруги у Європі", – пояснив міністр.

      До слова, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель розповів, що Німеччина не підтримує можливе введення додаткових санкцій проти РФ через агресію в Керченській протоці, оскільки це може спровокувати ескалацію конфлікту.

      Ситуація із ядераною безпекою у Німеччині загострилась через можливий вихід США з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору – про це ще у жовтні заявив президент США Дональд Трамп. 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що РФ дотримується Договору.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини США Ядерна безпека Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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