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      Ядерное оружие и контроль: Берлин объяснил, для чего Европе Россия

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      США, Европа и РФ должны совместно работать над контролем за вооружением, – глава МИД Германии
      США, Европа и РФ должны совместно работать над контролем за вооружением, – глава МИД Германии / Фото из открытых источников

      США, Европа и Российская Федерация должны совместно разработать новый подход контроля за вооружением. Только совместный контроль над гонкой вооружения является методом влияния на эскалацию напряжения в Европе.

      Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, пишет "Европейская правда".

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      Маас отметил, что с конца холодной войны ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась. Зато контроль над распространением вооружения является ключевым для сохранения демократии.

      Должны действовать обязательные правила ядерных систем вооружения. Мы должны обсудить вопрос ядерной стабильности. США, Европа и Россия должны работать над этим вместе,
      – заявил он.

      Маас призвал разработать новый подход в проведении контроля за вооружением для обеспечения стабильности и безопасности в Европе.

      "Прежде всего нам нужна серьезная дискуссия по большей прозрачности и контролю над вооружениями. Нам нужно контролировать гонку вооружения, которая способствует эскалации напряжения в Европе", – пояснил министр.

      К слову, посол Германии в Украине Эрнст Райхель рассказал, что Германия не поддерживает возможное введение дополнительных санкций против РФ из-за агрессии в Керченском проливе, поскольку это может спровоцировать эскалацию конфликта.

      Ситуация с ядерной безопасностью в Германии обострилась из-за возможного выхода США из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора – об этом еще в октябре заявил президент США Дональд Трамп. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что РФ придерживается Договора.

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Новости США Евросоюз Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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