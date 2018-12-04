В России коротко ответили на ультиматум США относительно ракетного договора

Официальная представительница МИД России Мария Захарова заверила, что РФ соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом сообщает "РИА Новости".

24 канал сообщал, что 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

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"Россия неукоснительно соблюдает положения договора, и американской стороне это известно", – коротко ответила Захарова, комментируя ультиматум Помпео.

Напомним, что в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности? ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.