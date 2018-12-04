У Росії коротко відповіли на ультиматум США щодо ракетного договору
Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що РФ дотримується Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.
Про це повідомляє "РИА Новости".
24 канал повідомляв, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.
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"Росія неухильно дотримується положення договору, і американській стороні це відомо", – коротко відповіла Захарова, коментуючи ультиматум Помпео.
Нагадаємо, що у жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.
Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності? ДРСМД був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.
Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.
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