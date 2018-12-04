"Поведінка Росії неприйнятна": Помпео жорстко висловився про дії РФ на Азові

Країни-союзники НАТО мають колективно підготувати відповіді на дії РФ у Азовському морі, щоб продемонструвати Росії, що така поведінка є абсолютно неприйнятною.

Про це у Брюсселі заявив держсекретар США Майк Помпео передає УНН.

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Зокрема, він зазначив, що довкола ескалації в Азовському морі було багато обговорень. Після них була висловлена чітка спільна позиція всіх членів НАТО про те, що дії Росії є неприйнятними і стримування має бути відновлено.

Ми сподіваємось, що Росія поверне моряків, яких вона захопила, і ми колективно розробимо відповіді, щоб продемонструвати Росії, що така поведінка неприйнятна,

– сказав Помпео.

Додамо, що раніше у Держдепі США заявили, що країни Заходу мають обговорити можливість блокування російських суден на їх шляху із Азовського моря.

Також у США вважають, що Україна має повне право називати ув'язнених у РФ моряків військовополоненими.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.