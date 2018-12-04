"Вони – військовополонені": у США закликали тиснути на РФ для звільнення українських моряків

Сполучені Штати Америки наголошують, що Росія порушила міжнародне право. У Вашингтоні вважають, що світ має можливість вплинути на РФ задля повернення українських моряків.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря Джорж Кент, пише "Європейська правда".

Читайте також: Захоплені Росією українські кораблі таки знайшли у Керчі: з'явились фото

Кент наголосив, що США не фокусуються на визначенні статусу захоплених моряків.

Зараз не є основним питанням визначення статусу цих полонених. Водночас Україна має повне право визначати його таким чином (як військовополонених – 24 канал),

– зауважив він.

Представник Держдепу також зазначив, що факт цього порушення може і має бути використаний у тиску на Росію, аби вона повернула захоплених військовослужбовців та кораблі. При цьому американський політик наголосив, що росіяни порушили Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими 1929 року.

"Росія порушила міжнародне право, Росія не дотримується Віденської конвенції 1929 року. Росія порушила цю конвенцію, коли атакувала захопила українські кораблі", – додав дипломат.

До слова, у Кремлі стверджують, що захоплені українські кораблі є "речовими доказами", тому з ними працюють слідчі органи. При цьому там нібито нічого не знають про те, де катери "Нікополь" і "Бердянськ" перебувають зараз.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.