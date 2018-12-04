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      Захоплені Росією українські кораблі таки знайшли у Керчі: з'явились фото

      1543 Читать новость на русском
      Журналісти опублікували фото з українськими кораблями у Керчі
      Журналісти опублікували фото з українськими кораблями у Керчі / Фото з відкритих джерел

      Захоплені Росією українські кораблі "Нікополь" і "Бердянськ" залишаються на території окупованого Криму. Наразі військові катери перебувають біля причальної стінки в акваторії "Генмола" в Керчі – їх перемістили в глиб порту, на підконтрольну прикордонникам ФСБ територію.

      Відповідні фото опублікувало видання "Крим.Реалії".

      Читайте також: Маленька перемога: Росія частково розблокувала порти в Азовському морі, – Омелян

      24 канал писав із посиланням на ЗМІ, що 3 грудня з’явилась інформація про зникнення українських кораблів із керченського порту. Зі свого боку, командування ВМС України 3 листопада заявило, що перевіряє цю інформацію.

      Захоплені Росією українські кораблі знайшли у Керчі
      Захоплені РФ українські катери знайшли у Керчі/ Джерело: ru.krymr.com

      Однак 4 грудня журналістам вдалося сфотографувати українські військові кораблі.

      Військові катери "Нікополь" і "Бердянськ" передислокували вглиб порту. Вони перебувають на території, яка до 2014 року належала керченському загону української морської охорони (в/ч 1472), а після російської анексії Криму на території частини розмістилися прикордонники ФСБ Росії,
      – йдеться у повідомленні.

      На фото видно частину номера катера, закритого маскувальною мережею.

      Захоплені Росією українські кораблі знайшли у Керчі
      Кораблі перемістили вглиб керченського порту/ Джерело: ru.krymr.com

      Захоплені Росією українські кораблі знайшли у Керчі
      Ця територія підконтрольна прикордонникам ФСБ/ Джерело: ru.krymr.com

      До слова, у Кремлі стверджують, що захоплені українські кораблі є "речовими доказами", тому з ними працюють слідчі органи. При цьому там нібито нічого не знають про те, де катери "Нікополь" і "Бердянськ" перебувають зараз.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      Теги: Україна – Росія Новини політики Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Криму Керч Анексія Криму Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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