Захваченные Россией украинские корабли таки нашли в Керчи: появились фото

Захваченные Россией украинские корабли "Никополь" и "Бердянск" остаются на территории оккупированного Крыма. Сейчас военные катера находятся у причальной стенки в акватории "Генмола" в Керчи – их переместили вглубь порта, на подконтрольную пограничникам ФСБ территорию.

Соответствующие фото опубликовало издание "Крым.Реалии".

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24 канал писал со ссылкой на СМИ, что 3 декабря появилась информация об исчезновении украинских кораблей с керченского порта. Со своей стороны, командование ВМС Украины 3 ноября заявило, что проверяет эту информацию.



Захваченные РФ украинские катера нашли в Керчи / Источник: ru.krymr.com

Однако 4 декабря журналистам удалось сфотографировать украинские военные корабли.

Военные катера "Никополь" и "Бердянск" передислоцировали вглубь порта. Они находятся на территории, которая до 2014 года принадлежала керченском отряда украинской морской охраны (в/ч 1472), а после российской аннексии Крыма на территории части разместились пограничники ФСБ России,

– говорится в сообщении.

На фото видна часть номера катера, закрытого маскировочной сетью.



Корабли переместили вглубь керченского порта / Источник: ru.krymr.com

Эта территория подконтрольна пограничникам ФСБ / Источник: ru.krymr.com

К слову, в Кремле утверждают, что захваченные украинские корабли являются "вещественными доказательствами", поэтому с ними работают следственные органы. При этом там якобы ничего не знают о том, где катера "Никополь" и "Бердянск" находятся сейчас.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезда мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября «суд» в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.