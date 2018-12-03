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      Захваченные Россией украинские корабли исчезли из порта Керчи: фотодоказательство

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      Украинские корабли, которые РФ захватила в Азовском море, исчезли из порта Керчи
      Украинские корабли, которые РФ захватила в Азовском море, исчезли из порта Керчи / Фото из открытых источников

      Украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", которые были захвачены Россией 25 ноября в Азовском море, исчезли из керченского порта.

      Об этом сообщает местное издание "КерчьИНФО", публикуя соответствующие фото.

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      Ранее 24 канал сообщал, что захваченные украинские суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" разместили в Керчи, в районе Генмола. Они прибыли на оккупированный полуостров своим ходом в сопровождении российских пограничников.

      Сейчас в порту, где раньше стояли все три украинских корабля, остался только рейдовый буксир "Яны Капу".

      Куда российские оккупанты переместили малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" пока неизвестно.


      Рейдовый буксир "Яны Капу" в порту Керчи. Остальные украинские суда исчезли

      Отметим, во время захвата, катер "Бердянск" получил повреждения, а буксир "Яны Капу" пострадал еще до захвата, после того как был протаранен российским сторожевым кораблем.

      Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24-х украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезда мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости политики Новости Крыма Керчь Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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