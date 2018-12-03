15:02
3 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Захоплені Росією українські кораблі зникли з порту Керчі: фотодоказ

      630 Читать новость на русском
      Українські кораблі, які РФ захопила в Азовському морі, зникли з порту Керчі
      Українські кораблі, які РФ захопила в Азовському морі, зникли з порту Керчі / Фото з відкритих джерел

      Українські військові катери "Бердянськ" та "Нікополь", які були захоплені Росією 25 листопада в Азовському морі, зникли з керченського порту.

      Про це повідомляє місцеве видання "КерчьИНФО", публікуючи відповідні фото.

      Читайте також: НАТО збільшило військову присутність у Чорному морі, – Столтенберг

      Раніше 24 канал повідомляв, що захоплені українські судна "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" розмістили у Керчі, у районі Генмола. Вони дісталися окупованого півострова своїм ходом у супроводі російських прикордонників.

      Наразі у порту, де раніше стояли всі три українські кораблі, лишився лише рейдовий буксир "Яни Капу".

      Куди російські окупанти перемістили малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь" поки невідомо.


      Рейдовий буксир "Яни Капу" у порті Керчі. Решта українських суден зникли

      Зазначимо, під час захоплення катер "Бердянськ" отримав пошкодження, а буксир "Яни Капу" постраждав ще до захоплення, після того як був протаранений російським сторожовим кораблем.

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини політики Водний транспорт Керч Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      SMS-рассылка пропаганды от России: быстро, просто, эффективно
      сьогодні , 15:00 SMS-рассылка пропаганды от России: быстро, просто, эффективно
      Блог Медіа 11
      Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
      сьогодні , 14:01 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
      Олександр Бевза 428
      Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      сьогодні , 12:01 Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      Андрій Воропаєв 2726
      13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      сьогодні , 10:00 13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      Віталій Шабунін 1161
      Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      Максим Карижський 1825
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Тисячі земляків прийшли на похорон загиблого нацгвардійця під Радою
       3 вересня 2015 , 23:13
      Нардепи не зможуть відкликати свої голоси за реструктуризацію кредитів
      3 липня 2015 , 11:15
      "Така діра в нозі була! Лікар спокійно запихав туди дві руки". Екс-гравець Карпат, який воював із Росією на Донбасі
       23 серпня , 16:00
      "Всього лиш за 200 кілометрів від громадянської війни": гострий репортаж німецького ЗМІ перед матчем Зоря – РБ Лейпциг
       23 серпня , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук