Захоплені Росією українські кораблі зникли з порту Керчі: фотодоказ

Українські військові катери "Бердянськ" та "Нікополь", які були захоплені Росією 25 листопада в Азовському морі, зникли з керченського порту.

Про це повідомляє місцеве видання "КерчьИНФО", публікуючи відповідні фото.

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Раніше 24 канал повідомляв, що захоплені українські судна "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" розмістили у Керчі, у районі Генмола. Вони дісталися окупованого півострова своїм ходом у супроводі російських прикордонників.

Наразі у порту, де раніше стояли всі три українські кораблі, лишився лише рейдовий буксир "Яни Капу".

Куди російські окупанти перемістили малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь" поки невідомо.



Рейдовий буксир "Яни Капу" у порті Керчі. Решта українських суден зникли

Зазначимо, під час захоплення катер "Бердянськ" отримав пошкодження, а буксир "Яни Капу" постраждав ще до захоплення, після того як був протаранений російським сторожовим кораблем.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.