НАТО збільшило військову присутність у Чорному морі, – Столтенберг

НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорноморському регіоні, стежить за діями Російської Федерації і вже збільшило свою військову присутність у морі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, передає "Європейська правда".

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НАТО збільшило присутність в Чорноморському регіоні. Минулого року ми збільшили присутність кораблів НАТО у Чорному морі з 80 до 120 днів. Ми маємо місію повітряної поліції в регіоні, а також у нас є мультинаціональна бригада в Румунії,

– сказав генсек.

Він підкреслив, що Альянс продовжить вивчати ситуацію в Чорноморському регіоні з врахуванням інциденту, який трапився в Керченській протоці. Тоді російські прикордонники відкрили вогонь по українських суднах та захопили моряків ВМС.

За його словами, НАТО і надалі підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і надає політичну і практичну підтримку.

"Ми надаємо підтримку і різних формах: допомагаємо у модернізації Збройних сил, системи командування, протидії кіберзагрозам. Кілька союзників також надають підтримку на двосторонній основі у вигляді обладнання та навчань", – додав Столтенберг.

Також, генсек наголосив, що НАТО підтримує зусилля мирних переговорів у Мінську та в "нормандському форматі".

Нагадаємо, раніше агресію Росії щодо України також різко засудили у Пентагоні. Там наголошують – Путіну довіряти не можна. Голова Пентагону Джеймс Меттіс вважає агресивні дії Кремля в Азовському морі та захоплення українських кораблів зневагою до міжнародного права.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.