Експерт назвав головні цілі агресії Росії в Азовському морі

Покарати українців, підняти рейтинг Путіна в Росії і спровокувати нас – основні завдання відкритої агресії Кремля в Азовському морі. При цьому попутно вирішили захопити українських моряків.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Проблема не в тому, чи було формальне порушення українськими суднами 12-мильної зони. Рух кораблів проходить близько від цієї зони. Це могло статися і випадково. Можна було все зробити без застосування вогню. Але Росія показала силу. Не виключено, провокувала українських військових на вогонь у відповідь. Щоб змусити нас грати за російськими правилами. Тоді невідомо, як розвинулася б ситуація. Інцидент із взаємним застосуванням вогню міг би бути використаний Росією для точкової, але демонстративної військової операції,

– вважає Володимир Фесенко.

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Експерт зауважує: захоплення порушників з обох сторін були і раніше – рибалок і торгових суден. Але Україна не порушувала міжнародне право. Іміджеві втрати для Росії більші.

Коли почалося проходження наших військових суден, мабуть, у Кремля з'явився план показової силової акції. Демонстрація сили і пропаганда для росіян і на Заході. Не захоплення моряків, щоб потім торгуватися їх звільненням. Ця мета виникла попутно. Це відволікання уваги від українських політв'язнів в Росії і кримських татар, щодо яких ідуть судові процеси на анексованому півострові,

– переконаний Володимир Фесенко.

Нагадаємо, на спецзасіданні Радбезу ООН більшість членів органу не підтримали проведення засідання щодо конфлікту в Азовському морі за тим порядком денним, який пропонувала Росія – розглянути інцидент в Азовському морі та Керченській протоці як провокації з боку України. У Конгресі США також засудили протиправні дії Росії в Азовському морі.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна, взяла в полон і заарештувала 24 українських моряків в окупованому Криму.