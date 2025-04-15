Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що окрім запровадження нових обмежень проти Кремля, потрібно здійснювати тиск на Дональда Трампа, щоб він змінив свою думку щодо Росії. Також президент США підписав указ про продовження надзвичайних економічних повноважень щодо Росії до 15 квітня 2026 року.

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Це серйозні санкції

Фесенко наголосив, що є різні санкції, що запроваджені проти Росії. Зокрема Трамп продовжив ті, які Джозеф Байден ввів ще у 2021 році. Також президент США 1 березня 2025 року продовжив дію санкцій, які були введені вже після повномасштабного вторгнення.

Проте ефект від цих санкцій, на його думку, обмежений, хоча вони важливі для росіян. Саме тому Кремль прагне, щоб США та Європа скасували їх. Особливо росіян дратують європейські санкції, через які вони втрачають великі кошти.

Не можна сказати, що ці санкції взагалі не дієві, але вони не спровокували перелам та не примусили Путіна припинити цю війну,

– відзначив політолог.

Водночас санкції щодо нафтових ринків, які пропонує ввести Ліндсі Грем, дуже серйозні. Тому важливо, що його підтримали сенатори. Проте ще має бути схвалення у Палаті представників.

Реалізувати цю ініціативу Ліндсі Грем зможе тоді, коли Трамп її підтримає,

– сказав Фесенко.

Він також звернув увагу на слова Грема про те, що росіяни здійснили удар по Сумах саме в релігійне свято, тому це "ляпас" Трампу і зневага до нього особисто. Якщо цю думку донесуть до президента США, то, можливо, це справить певне враження на нього.

Трамп – емоційна людина. Судячи з його поведінки під час митної війни, він може ухвалювати деякі рішення під впливом емоцій,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Проте в цій ситуації найбільш правильним кроком Трампа, на думку політолога, було б відновлення постачання зброї в Україні – за гроші. Тоді якби президент США зробив цей крок і запровадив потужні санкції щодо російської нафти, це був би подвійний удар по Росії.

До слова. Сенатор-демократ Тім Кейн зауважив, що росіяни не стверджують, що удар по Сумах був нещасним випадком. За його словами, вони стверджують, що "зробили це навмисно". Він звернув увагу на обставини нещодавніх атак Росії на цивільне населення. Вони, як наголосив Кейн, "відбуваються у неділі в містах, де розташовані дитячі майданчики, дитячі лікарні, люди йдуть на богослужіння". Тому сенатор переконаний, що Росія добре знала, що робила, коли вдарила по Сумах.

Нагадаємо, що після атаки Росіян на Суми, внаслідок якої загинуло 35 людей, зокрема діти сенатор-республіканець Ліндсі Грем наголосив, що Вашингтон має ввести додаткові санкції проти Москви, якщо вона не погодиться на мир.

Грем звинуватив Росію у "варварському нападі на віруючих у Вербну неділю" та назвав атаку на Суми "відповіддю Путіна на спроби досягти припинення вогню та миру".

Сенатор заявив, що відповідний законопроєкт щодо запровадження санкцій і додаткових мит проти Росії наразі має 55 співавторів у Сенаті. Тому якщо, за його словами, найближчим часом не стануться кардинальні зміни, тоді буде потрібно продовжувати "калічити російську економіку", а також карати тих, хто підтримує Путіна".