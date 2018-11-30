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      Україна передала до Гаазького трибуналу документи про захоплення своїх суден Росією

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      Клімкін заявиви, що Україна передала до Гаазького трибуналу документи про захоплення своїх суден Росією
      Клімкін заявиви, що Україна передала до Гаазького трибуналу документи про захоплення своїх суден Росією / 24 канал

      Міністерство закордонних справ України скерувало до Міжнародного арбітражу в Гаазі документи щодо захоплення Росією кораблів у Керченській протоці в Азовському морі.

      Про це на нараді у президента заявив глава МЗС Павло Клімкін.

      Він уточнив, що відомство скерувало до цього суду документ з інформацією про "погіршення спору з урахуванням останніх подій". Клімкін також зазначив, що з захопленням українських кораблів Росія порушила фундаментальні основи міжнародного права, протаранивши одне з суден та обстрілявши моряків.

      Читайте також: Україна вже закликала Туреччину закрити протоку Босфор для Росії, – Клімкін

      По-друге, Росія здійснила узурпацію наших суверенних прав щодо свободи навігації у відповідності з Конвенцією з морського права. Причому я хочу наголосити, що мовиться саме про свободу навігації,
      – сказав міністр.

      Він також зазначив, що всі захоплені українські моряки, згідно з міжнародним гуманітарним правом, є військовополоненими.

      Клімкін додав, що Україна вже сформувала міжнародно-правову позицію і отримала підтримку цієї позиції від міжнародних партнерів.

      Що відомо про інцидент в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських військових моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Павло Клімкін МЗС України Гаазький трибунал Суд Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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