Україна передала до Гаазького трибуналу документи про захоплення своїх суден Росією

Міністерство закордонних справ України скерувало до Міжнародного арбітражу в Гаазі документи щодо захоплення Росією кораблів у Керченській протоці в Азовському морі.

Про це на нараді у президента заявив глава МЗС Павло Клімкін.

Він уточнив, що відомство скерувало до цього суду документ з інформацією про "погіршення спору з урахуванням останніх подій". Клімкін також зазначив, що з захопленням українських кораблів Росія порушила фундаментальні основи міжнародного права, протаранивши одне з суден та обстрілявши моряків.

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По-друге, Росія здійснила узурпацію наших суверенних прав щодо свободи навігації у відповідності з Конвенцією з морського права. Причому я хочу наголосити, що мовиться саме про свободу навігації,

– сказав міністр.

Він також зазначив, що всі захоплені українські моряки, згідно з міжнародним гуманітарним правом, є військовополоненими.

Клімкін додав, що Україна вже сформувала міжнародно-правову позицію і отримала підтримку цієї позиції від міжнародних партнерів.

Що відомо про інцидент в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських військових моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.