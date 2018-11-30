Украина передала в Гаагский трибунал документы о захвате своих судов Россией

Министерство иностранных дел Украины направило в международный арбитраж в Гааге документы по захвату Россией кораблей в Керченском проливе в Азовском море.

Об этом на совещании у президента заявил глава МИД Павел Климкин.

Он уточнил, что ведомство направило в этот суд документ с информацией об "ухудшении спора с учетом последних событий". Климкин также отметил, что с захватом украинских кораблей Россия нарушила фундаментальные основы международного права, протаранив одно из судов и обстреляв моряков.

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Во-вторых, Россия осуществила узурпацию наших суверенных прав в отношении свободы навигации в соответствии с Конвенцией по морскому праву. Причем я хочу подчеркнуть, что речь идет именно о свободе навигации,

– сказал министр.

Он также отметил, что все захваченные украинские моряки, согласно международному гуманитарному праву, являются военнопленными.

Климкин добавил, что Украина уже сформировала международно-правовую позицию и получила поддержку этой позиции от международных партнеров.

Что известно про инцидент в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских военных моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.