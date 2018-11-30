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      Украина уже призвала Турцию закрыть пролив Босфор для России, – Климкин

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      Климкин рассказал, что Украина уже обратилась в Турцию, чтобы закрыть пролив Босфор для РФ
      Климкин рассказал, что Украина уже обратилась в Турцию, чтобы закрыть пролив Босфор для РФ / Фото из открытых источников

      Украина уже обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану относительно закрытия для прохода российских судов проливов Босфор и Дарданеллы, между Черным и Средиземным морями из-за открытой агрессии и захвата Россией украинских кораблей и моряков в Азовском море.

      Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "1+1", передает ТСН.

      Читайте также: Зачем делать из Турции вторую Россию? – эксперт о перекрытии Босфора для русских

      24 канал сообщал, что командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина будет просить Турцию закрыть пролив Босфор для курсирования российских судов в ответ на действия РФ в Азовском море.

      По словам главы МИД, вопрос заключается в том, каким образом закрыть проход проливов и как быстро.

      С Эрдоганом уже был разговор. Проход Дарданеллы регулирует специальная конвенция Монтре. В рамках этой конвенции у нас есть возможности ограничить проход (российских, – 24 канал) судов. Мы над этим работаем, хотя есть и вопрос, каким образом мы это сделаем и как быстро,
      – подчеркнул Климкин.


      Украина попросит Турцию перекрыть Босфор для России: карта

      Напомним, представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин пояснил, что согласно конвенции Монтре о статусе Босфора, право закрывать или открывать пролив в одностороннем режиме имеет только Турция, а не мировое сообщество. А рассматривать возможность ограничения судоходства в проливе Турция может только в случае конфликта в Черном море.

      Может ли Турция закрыть пролив Босфор для России?В соответствии с конвенцией Монтре, которая в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море, Турция в случае участия в войне, а также если она посчитает, что ей непосредственно угрожает война, имеет право разрешать или запрещать проход через проливы любым военным кораблям. Во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей державы.

      Однако эксперты считают, что Турция вряд ли пойдет на обострение отношений с Россией из-за призыва Украины перекрыть Босфор для российских судов. Кроме того, Босфор можно закрывать для военных кораблей воюющих государств, а президент Украины сказал: "мы ни с кем не собираемся воевать".

      Почему Украина просит закрыть Босфор для России?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Новости Турции Украина – Россия Новости России Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
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