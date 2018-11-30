Україна вже закликала Туреччину закрити протоку Босфор для Росії, – Клімкін

Україна вже звернулася до президента Туреччини Реджера Тайїпа Ердогана щодо закриття для проходу російських суден проток Босфор і Дарданелли між Чорним та Середземним морями через відкриту агресію та захоплення Росією україсньких кораблів і моряків в Азовському морі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "1+1", передає ТСН.

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24 канал повідомляв, що командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що Україна буде просити Туреччину закрити протоку Босфор для курсування російських суден у відповідь на дії РФ в Азовському морі.

За словами глави МЗС, питання полягає у тому, яким чином закрити прохід протоками і як швидко.

З Ердоганом вже була розмова. Прохід Дарданеллами регулює спеціальна конвенція Монтре. У рамках цієї конвенції у нас є можливості обмежити прохід (російських, – 24 канал) суден. Ми над цим працюємо, хоча є і питання, яким чином ми це зробимо і як швидко,

– наголосив Клімкін.



Україна попросить Туреччину перекрити Босфор для Росії: карта

Нагадаємо, представник президента України у Криму Борис Бабін пояснив, що згідно з конвенцією Монтре про статус Босфору, право закривати або відкривати протоку в односторонньому режимі має тільки Туреччина, а не світова спільнота. А розглядати можливість обмеження судноплавства у протоці Туреччина може лише в разі конфлікту в Чорному морі.

Чи може Туреччина закрити протоку Босфор для Росії?Згідно з конвенцією Монтре, яка в 1936 році відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, Туреччина у разі участі у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує війна, має право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів. Під час війни, в якій Туреччина не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави.



Проте експерти вважають, що Туреччина навряд чи піде на загострення стосунків з Росією через заклик України перекрити Босфор для російських суден. Окрім того, Босфор можна закривати для військових кораблів воюючих держав, а президент України сказав: "ми ні з ким не збираємось воювати".

Чому Україна просить закрити Босфор для Росії?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.