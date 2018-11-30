09:21
30 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС НОВИНИ ГРУЗІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Брудний папірчик долар. Тіматі на службі в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:43, 29 листопада
      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 листопада
      Тандем Міноборони та забудовника: через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС НОВИНИ ГРУЗІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Україна вже закликала Туреччину закрити протоку Босфор для Росії, – Клімкін

      313 Читать новость на русском
      Клімкін розповів, що Україна вже звернулася до Туреччину, аби закрити протоку Босфор для РФ
      Клімкін розповів, що Україна вже звернулася до Туреччину, аби закрити протоку Босфор для РФ / Фото з відкритих джерел

      Україна вже звернулася до президента Туреччини Реджера Тайїпа Ердогана щодо закриття для проходу російських суден проток Босфор і Дарданелли між Чорним та Середземним морями через відкриту агресію та захоплення Росією україсньких кораблів і моряків в Азовському морі.

      Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "1+1", передає ТСН.

      Читайте також: Навіщо робити з Туреччини другу Росію? – експерт про перекриття Босфору для росіян

      24 канал повідомляв, що командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що Україна буде просити Туреччину закрити протоку Босфор для курсування російських суден у відповідь на дії РФ в Азовському морі.

      За словами глави МЗС, питання полягає у тому, яким чином закрити прохід протоками і як швидко.

       

      З Ердоганом вже була розмова. Прохід Дарданеллами регулює спеціальна конвенція Монтре. У рамках цієї конвенції у нас є можливості обмежити прохід (російських,  24 канал) суден. Ми над цим працюємо, хоча є і питання, яким чином ми це зробимо і як швидко,
       наголосив Клімкін. 


      Україна попросить Туреччину перекрити Босфор для Росії: карта

      Нагадаємо, представник президента України у Криму Борис Бабін пояснив, що згідно з конвенцією Монтре про статус Босфору, право закривати або відкривати протоку в односторонньому режимі має тільки Туреччина, а не світова спільнота. А розглядати можливість обмеження судноплавства у протоці Туреччина може лише в разі конфлікту в Чорному морі.

      Чи може Туреччина закрити протоку Босфор для Росії?Згідно з конвенцією Монтре, яка в 1936 році відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, Туреччина у разі участі у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує війна, має право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів. Під час війни, в якій Туреччина не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави.

      Проте експерти вважають, що Туреччина навряд чи піде на загострення стосунків з Росією через заклик України перекрити Босфор для російських суден. Окрім того, Босфор можна закривати для військових кораблів воюючих держав, а президент України сказав: "ми ні з ким не збираємось воювати".

      Чому Україна просить закрити Босфор для Росії?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини України Павло Клімкін Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как правильное инвестирование может изменить Донбасс
      сьогодні , 08:45 Как правильное инвестирование может изменить Донбасс
      Максим Єфімов 105
      Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів
      сьогодні , 08:00 Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів
      Ірина Шиба 242
      Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      26 листопада , 14:00 Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      Конфлікт у Азовському морі: як Україна опинилися у такій ситуації та чи могло бути інакше
      сьогодні , 07:02 Конфлікт у Азовському морі: як Україна опинилися у такій ситуації та чи могло бути інакше
      Віталій Дейнега 684
      Воєнний стан в Україні: що він означає
      29 листопада , 22:44 Воєнний стан в Україні: що він означає
      Олена Капустян 214359
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      МОЗ опублікувало граничні ціни на безкоштовні ліки: доповнений список
      3 січня , 13:23
      Скільки коштує зварити борщ: пізнавальна інфографіка
       14 травня 2016 , 07:05
      Яблонец – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
       5 жовтня , 00:44
      Україна та Росія можуть провести товариський матч
       5 жовтня , 09:51
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук