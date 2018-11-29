Україна попросить Туреччину закрити протоку Босфор для Росії

Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що держава проситиме турецьку владу закрити протоку Босфор для курсування російських суден у відповідь на дії РФ в Азовському морі.

Про це повідомляє кореспондент 24 каналу.

Воронченко зазначив, що відповідні кроки Україна ініціюватиме відповідно до Конвенції режиму проток Монтре (стаття 19).

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"Під час війни, коли Туреччина не є воюючою стороною, військові кораблі користуватимуться правом повної свободи проходу і судноплавства у протоках на тих самих умовах, які зазначені у статтях 10-18. Проте військові судна воюючих держав не мають права проходити через протоки, за винятком випадків, які виникають із застосуванням статті 25 цієї Конвенції, а також у разі надання допомоги державі, яка є жертвою агресії, у силу договору про взаємну допомогу, який є обов'язковим для Туреччини, укладеного у рамках Статуту Ліги Націй, зареєстрованого й опублікованого згідно з положеннями статті 18 цього Статуту. У виняткових випадках, передбачених у попередньому абзаці, не застосовуються обмеження, зазначені у статтях 10-18 цієї Конвенції", – сказав Воронченко.

Що таке конвенція Монтре? У 1936 році конвенція відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, прийнята на Конференції про режим Чорноморських проток у місті Монтре (Швейцарія). При цьому Туреччина зобов'язалася дотримувати принципів міжнародного морського права. Конвенція Монтре зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку як у мирний, так і у військовий час.



У разі участі Туреччини у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує війна, їй надано право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів. Під час війни, в якій Туреччина не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави.

Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.