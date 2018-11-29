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      Украина попросит Турцию закрыть пролив Босфор для России

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      Украина попросит Турцию закрыть пролив Босфор для России
      Украина попросит Турцию закрыть пролив Босфор для России / Фото из свободных сетей

      Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что государство будет просить турецкие власти закрыть пролив Босфор для курсирования российских судов в ответ на действия РФ в Азовском море.

      Об этом сообщает корреспондент 24 каналу.

      Воронченко отметил, что соответствующие шаги Украина будет инициировать в соответствии с Конвенцией режима проливов Монтре (статья 19).

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      "Во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли будут пользоваться правом полной свободы прохода и плавания в проливах на тех же условиях, которые указаны в статьях 10-18. Однако военные суда воюющих государств не имеют права проходить через проливы, за исключением случаев, возникающих с применением статьи 25 Конвенции, а также в случае оказания помощи государству, которое является жертвой агрессии, в силу договора о взаимной помощи, который является обязательным для Турции, заключенного в рамках Устава Лиги Наций, зарегистрированного и в публикуемого в соответствии с положениями статьи 18 настоящего Устава. В исключительных случаях, предусмотренных в предыдущем абзаце, не применяются ограничения, указанные в статьях 10-18 Конвенции", – сказал Воронченко.

      Что такое конвенция Монтре?
      В 1936 году конвенция восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море, принятая на Конференции о режиме Черноморских проливов в городе Монтре (Швейцария). При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права. Конвенция Монтре сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив как в мирное, так и в военное время.

      В случае участия Турции в войне, а также если она сочтет, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных кораблей. Во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей страны.

      Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Водный транспорт Новости Турции Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 Канал
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