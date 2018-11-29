У Порошенка прокоментували заклик України до Туреччини закрити Босфор для Росії

Згідно з конвенцією Монтре про статус Босфору, право закривати або відкривати протоку в односторонньому режимі має тільки Туреччина, а не світова спільнота. А розглядати можливість обмеження судноплавства у протоці Туреччина може лише в разі конфлікту в Чорному морі.

Про це в коментарі InfoResist розповів представник президента України у Криму Борис Бабін.

24 канал повідомляв, що командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що Україна проситиме Туреччину закрити протоку Босфор для курсування російських суден у відповідь на дії РФ в Азовському морі.

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Інші країни, якщо блокуватимуть Босфор, то я не думаю, що це повністю відповідає нормам міжнародного морського права, тому що це фактично оголошення війни вже Туреччині, це вже конфлікт з Туреччиною. Тому тут ключі від Босфору – в Анкарі та формально, так, Туреччина має право це робити, але чи має вона підстави юридично це робити?,

– сказав Бабін.

За його словами, питання про можливе закриття Босфорської протоки залежить від позиції МЗС різних країн.

"Я буду в понеділок у Стамбулі, коли я прилечу, може, щось нове розповім", – додав представник президента.

Чи може Туреччина закрити протоку Босфор для Росії? Згідно з конвенцією Монтре, яка в 1936 році відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, Туреччина у разі участі у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує війна, має право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів. Під час війни, в якій Туреччина не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави.



Проте експерти вважають, що Туреччина навряд чи піде на загострення стосунків з Росією через заклик України перекрити Босфор для російських суден. Окрім того, Босфор можна закривати для військових кораблів воюючих держав, а президент України сказав: "ми ні з ким не збираємось воювати".

Чому Україна просить закрити Босфор для Росії? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.