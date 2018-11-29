Навіщо робити з Туреччини другу Росію? – експерт про перекриття Босфору для росіян

Туреччина навряд чи піде на загострення стосунків з Росією через заклик України перекрити Босфор для російських суден.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський, коментуючи заяву командувача Військово-морськими силами України Ігоря Воронченка про те, що Україна проситиме турецьку владу закрити протоку Босфор для курсування російських суден у відповідь на дії РФ в Азовському морі.

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Він акцентував – у міжнародному праві діє принцип взаємності: якщо стороні щось обмежили чи вчинили незаконні дії, то вона принципом взаємності має право на співмірну відповідь іншій стороні.

Навіщо Ердогану загострювати відносини з Росією, якщо вони не так давно їх налагодили? Але найважливіше – протока закривається для військових кораблів воюючих держав. А наш гарант так сказав: "ми ні з ким не збираємось воювати". І турки не беруть участь ні в якій війні,

– відзначив аналітик.

Протока Босфор контролюється повністю Туреччиною, нагадав експерт, і вона не перекривала протоку навіть тоді, коли російський літак пролітав над її територією і був збитий.

"Туреччина навряд чи відреагує на цей заклик. Принаймні, публічно. Відповідь проста: Туреччина забезпечує проходження усіх суден через Босфор, відповідно до правил, визначених статутом ООН. Зважаючи на те, як весь світ засуджував блокування і на виході, і на вході в Керченську протоку торгівельних суден – навіщо робити з Туреччини другу Росію?" – зауважив Вігірінський.

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Вігірінський пояснив: ситуація в Азові не впливає на двосторонні відносини між Туреччиною і Російською Федерацією. Туреччина може взяти на себе добровільну роль перемовника між відносинами України і Росії. Тому що має в цьому зацікавленість – ми прибережні держави, які мають спільні кордони. Плюс є практика обміну полоненими.

Якщо Україна попросить Туреччину перекрити Босфор – це як мінімум поставить у незручне становище Ердогана. Не треба перегинати там, де нам і так намагаються допомогти. Принаймні, вербально і публічно. А ви на нього тиснете і хочете, щоб він загострив відносини зі своїм торговим і військовим партнером,

– переконаний експерт.



Україна попросить Туреччину перекрити Босфор для Росії: карта

Вігірінський нагадав: у Ердогана і Путіна за останній час склалися доволі прийнятні, нормальні відносини, які в тому числі пов'язані з Турецьким потоком-1 і Турецьким потоком-2. До всього – Туреччина і Росія є сторонами-учасниками щодо врегулювання ситуації в Сирії. І ще – Туреччина зацікавлена в російських туристах, а Росія – в турецькому продукті агропромислового комплексу.

Що сталося в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.