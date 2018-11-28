Конфлікт в Азовському морі: українське питання обговорять на саміті G20

Українське питання обговорять на саміті G20 / Фото з відкритих джерел

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пообіцяв порушити питання агресії Російської Федерації в Україні на саміті "Великої двадцяти". G20 відбудеться в Аргентині з 30 листопада до 1 грудня.