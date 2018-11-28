Конфлікт в Азовському морі: українське питання обговорять на саміті G20
Президент Туреччини Реджеп Ердоган пообіцяв порушити питання агресії Російської Федерації в Україні на саміті "Великої двадцяти". G20 відбудеться в Аргентині з 30 листопада до 1 грудня.
Про це повідомив Петро Порошенко у Twitter.
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Під час телефонної розмови Ердоган засудив захоплення Росією українських катерів у Керченській протоці. Петро Порошенко закликав президента Туреччини посилити тиск на Росію для звільнення українських моряків та кораблів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може скасувати заплановану зустріч з російським лідером Володимиром Путіним на саміті G20 у Аргентині через інцидент із захопленням українських військових кораблів в Азовському морі. Проте прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч узгоджена і ніяк змін не було.
Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.
Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протокиросійські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 українських моряків вже заарештували в окупованому Криму.