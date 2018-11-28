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      "Підготовка продовжується, все погоджено": у РФ впевнені щодо зустрічі Трампа з Путіним

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      У Кремлі продовжують підготовку до зустрічі Путіна з Трампом
      У Кремлі продовжують підготовку до зустрічі Путіна з Трампом / фото з відкритих джерел

      У Кремлі заявили, що продовжують підготовку до зустрічі президента РФ Путіна з очільником Білого дому Трампом в Аргентині під час саміту G20.

      Про це з посиланням на заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова інформує ТАСС.

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      Підготовка триває, зустріч узгоджена. Будь-якої іншої інформації від американських візаві ми не маємо. Ми звернули увагу на заяву Трампа, також ми звернули увагу на вчорашню вечірню заяву моєї колеги з Білого дому, яка говорила, що Трамп планує провести ряд зустрічей, в тому числі і з Путіним,
      – наголосив Пєсков.

      Також представник Кремля взявся по-своєму трактувати слова американського лідера щодо агресії в Азовському морі.

      "Залежно, що Трамп називає агресією. Якщо він називає агресією дії українських військових кораблів – це одне, можна сперечатися, була ця агресія чи ні. Якщо він називає агресією дії російських прикордонників щодо припинення спроби порушення державного кордону Росії, це інше. Ми з цим не згодні", – додав він.

      Додамо, що Пєсков не конкретизував, в який із трьох днів саміту відбудеться зустріч Путіна із Трампом.

      Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може скасувати заплановану зустріч з російським лідером Володимиром Путіним на саміті G20 у Аргентині через інцидент із захопленням українських військових кораблів в Азовському морі.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протокиросійські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 українських моряків вже заарештували в окупованому Криму.

       

       

      Теги: Новини політики Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Дональд Трамп Володимир Путін G20 Новини США Аргентина
      Джерело: 24 Канал
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