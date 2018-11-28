"Подготовка продолжается, все согласовано": в РФ уверены во встрече Трампа с Путиным

В Кремле заявили, что продолжают подготовку ко встрече президента РФ Путина с главой Белого дома Трампом в Аргентине во время саммита G20.

Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова информирует ТАСС.

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Подготовка продолжается, встреча согласована. Любой другой информации от американских визави мы не имеем. Мы обратили внимание на заявление Трампа, также мы обратили внимание на вчерашнее вечернее заявление моей коллеги из Белого дома, которая говорила, что Трамп планирует провести ряд встреч, в том числе и с Путиным,

– подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля взялся по-своему трактовать слова американского лидера относительно агрессии в Азовском море.

"В зависимости от того, что Трамп называет агрессией. Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей – это одно, можно спорить, была ли эта агрессия или нет. Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попытки нарушения государственной границы России, это другое. Мы с этим не согласны", – добавил он.

Добавим, что Песков не конкретизировал, в какой из трех дней саммита состоится встреча Путина с Трампом.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента с захватом украинских военных кораблей в Азовском море.

Что случилось в Азовском море? 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполб. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.