"Убирайтесь из Украины, мистер Путин": Порошенко обратился к лидеру РФ из-за агрессии в Азове

Украина готова защищать свои границы и свободу, но прежде всего полагается на поддержку и помощь высшего руководства и граждан США.

Об этом Президент Украины заявил в интервью американскому телеканалу NBC News .

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Пожалуйста, убирайтесь из Украины, мистер Путин,

– такое послание глава государства передал российскому лидеру.

Он выразил надежду, что соответствующий месседж Путину передаст глава Белого дома Дональд Трамп во время саммита G20.

Кроме этого, Порошенко добавил, что в случае продолжения открытой агрессии со стороны России, Украина готова защитить себя, однако полагается также на поддержку США.

"Я рассчитываю на Соединенные Штаты и на их граждан. Украина будет бороться за свою свободу и за свою землю. Если Россия нападет на нас, то заплатит за это очень высокую цену", – отметил Президент Украины.

Порошенко дал интервью NBC News о российской агрессии в Азовском море:

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.



В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Вечером 26 ноября парламент также поддержал это решение.