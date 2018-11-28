"Убирайтесь из Украины, мистер Путин": Порошенко обратился к лидеру РФ из-за агрессии в Азове
Украина готова защищать свои границы и свободу, но прежде всего полагается на поддержку и помощь высшего руководства и граждан США.
Об этом Президент Украины заявил в интервью американскому телеканалу NBC News .
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Пожалуйста, убирайтесь из Украины, мистер Путин,
– такое послание глава государства передал российскому лидеру.
Он выразил надежду, что соответствующий месседж Путину передаст глава Белого дома Дональд Трамп во время саммита G20.
Кроме этого, Порошенко добавил, что в случае продолжения открытой агрессии со стороны России, Украина готова защитить себя, однако полагается также на поддержку США.
"Я рассчитываю на Соединенные Штаты и на их граждан. Украина будет бороться за свою свободу и за свою землю. Если Россия нападет на нас, то заплатит за это очень высокую цену", – отметил Президент Украины.
Порошенко дал интервью NBC News о российской агрессии в Азовском море:
Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.
В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.
В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Вечером 26 ноября парламент также поддержал это решение.
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26 нояб 2018Эскалация в Азовском море: появилась реакция Трампа
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