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      "Убирайтесь из Украины, мистер Путин": Порошенко обратился к лидеру РФ из-за агрессии в Азове

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      Порошенко попросил Путина "убраться" из Украины
      Порошенко попросил Путина "убраться" из Украины / Фото из открытых источников

      Украина готова защищать свои границы и свободу, но прежде всего полагается на поддержку и помощь высшего руководства и граждан США.

      Об этом Президент Украины заявил в интервью американскому телеканалу NBC News .

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      Пожалуйста, убирайтесь из Украины, мистер Путин,
      – такое послание глава государства передал российскому лидеру.

      Он выразил надежду, что соответствующий месседж Путину передаст глава Белого дома Дональд Трамп во время саммита G20.

      Кроме этого, Порошенко добавил, что в случае продолжения открытой агрессии со стороны России, Украина готова защитить себя, однако полагается также на поддержку США.

      "Я рассчитываю на Соединенные Штаты и на их граждан. Украина будет бороться за свою свободу и за свою землю. Если Россия нападет на нас, то заплатит за это очень высокую цену", – отметил Президент Украины.

      Порошенко дал интервью NBC News о российской агрессии в Азовском море:

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Вечером 26 ноября парламент также поддержал это решение.

      ЭСКАЛАЦИЯ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ​
       
       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Петр Порошенко Новости США Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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