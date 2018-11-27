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      Трамп поставил под сомнение встреча с Путиным в G20

      111 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента с захватом украинских военных катеров в Азовском море.

      Об этом сообщило издание Washington Post.

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      Это будет определяющим... Вероятно я не стану проводить встречи... Мне не нравится эта агрессия. Я вообще против агрессии,
      – сказал Трамп в интервью изданию.

      Президент США также отметил, что ожидает полного отчета от службы национальной безопасности по инциденту в Керченском проливе в ближайшее время.

      Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщала, что Трамп проведет двусторонние переговоры с Путиным на саммите G-20 в Аргентине.

      Ранее глава белого дома уже заявлял о том, что ему не нравится агрессия России в Азовском море подчеркнув, что эта проблема должна быть решена.

      Что произошло в Азовском море?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка. 15 из них уже арестовали в оккупированном Крыму.

       

       

      Теги: Конфликт в Азовском море Владимир Путин Дональд Трамп Новости политики G20 Аргентина Новости США Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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