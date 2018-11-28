Конфликт в Азовском море: украинский вопрос обсудят на саммите G20
Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал поднять вопрос агрессии Российской Федерации в Украине на саммите "Большой двадцати". G20 состоится в Аргентине с 30 ноября до 1 декабря.
Об этом сообщил Петр Порошенко в Twitter.
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Во время телефонного разговора Эрдоган осудил захват Россией украинских катеров в Керченском проливе. Петр Порошенко призвал президента Турции усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента с захватом украинских военных кораблей в Азовском море. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что встреча согласована и никак изменений не было.
Что случилось в Азовском море?
25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы до порта в Мариуполе планово и согласно международных норм. Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.