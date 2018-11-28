Конфликт в Азовском море: украинский вопрос обсудят на саммите G20

Украинский вопрос обсудят на саммите G20 / Фото из открытых источников

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал поднять вопрос агрессии Российской Федерации в Украине на саммите "Большой двадцати". G20 состоится в Аргентине с 30 ноября до 1 декабря.