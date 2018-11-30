Скасування зустрічі Трампа і Путіна: експерт розповів, що робитиме далі Кремль

Скасування зустрічі Трампа з Путіним на полях саміту G20 у Аргентині – найжорсткіша санкція, яку сьогодні міг зробити Захід у відношенні до режиму Путіна. Реакція Кремля показує, як вони чекали на цю зустріч. Тому погодяться за першим покликом Вашингтону.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Василь Мокан.

Читайте також: Трамп скасував зустріч з Путіним через агресію в Україні: з'явилася нова заява Кремля

Як зауважує політолог, реакція Заходу, зокрема, Європи на пряму військову агресію Росії в Азовському морі досить м’яка. Декларативні заяви і ніяких конкретних дій. І тільки США відповіли жорстко.

Показове скасування зустрічі Трампа і Путіна буде більш ефективним кроком, ніж якби вони про щось домовлятися на саміті. У ситуації відкритої агресії Росії в Азовському морі домінують не економічні чи внутрішньополітичні чинники, а геополітика Кремля, спрямована в бік США. Кремль підвищує ставки і показує чергову точку дестабілізації як предмет торгу з Трампом. Путін, вочевидь, був готовий поступитися – піти на деескалацію в акваторії Азовського моря взамін на певні гарантії США. Можливо, вибивав би гарантії щодо не розширення НАТО на Схід,

– вважає Василь Мокан.

Читайте також: Сенат США прийняв резолюцію, яка засуджує дії Росії

За словами політолога, Путін протягом цього року активно домагається не просто зустрічі з Трампом, а виходу на певні домовленості щодо різних геополітичних питань, переділу зон впливу в світі. Тому за умови звільнення Росією військовополонених українських моряків і політв’язнів покаже прогрес, і адміністрація Трампа може передумати. Скасування зустрічі двох президентів пов’язано з ситуацією в Азовському і Чорному морях. Вашингтон закликав повернути моряків.

Якою буде реакція Путіна на скасування зустрічі, складно прогнозувати. Як зауважує Мокан, у таких випадках, як правило, реакція Путіна дзеркально жорстка. Кремль починає дестабілізувати ситуацію в різних регіонах світу. І в Україні також. З іншого боку, реакція Кремля, що попри все вони готові домовлятися, свідчить, що Путін хоче зустрічі з Трампом.

Як тільки в США скажуть, що вони готові зустрічатися з Путіним, буде міжнародна нагода, Кремль довго не думатиме і погодиться. Путін з самого початку обрання Трампа хоче з ним зустрічатися і домовлятися. Тому і втручався у вибори США, вважаючи Трампа договороздатним. Провідна роль у цій ситуації у США. Але треба зважати на внутрішньополітичні настрої в США, де жорстко сприйняли загострення конфлікту з боку Росії в Азовському морі,

– зазначив Мокан.

Нагадаємо, в Конгресі США засудили протиправні дії Росії в Азовському морі. Президент США Дональд Трамп заявив, що може скасувати заплановану зустріч з російським лідером Володимиром Путіним на саміті G20 у Аргентині, що відбудеться 30 листопада – 1 грудня через інцидент із захопленням українських військових кораблів в Азовському морі. Пізніше Білий дім заявив, що не буде скасовано зустріч Трампа і Путіна.



Втім 29 листопада Білий дім скасував зустріч з Путіним. До речі, США вдруге скасовує зустріч з Путіним. Як відомо, президенти мали зустрітися 11 листопада в Парижі. Однак перемовини не відбулися.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна, взяла в полон і заарештувала 24 українських моряків в окупованому Криму.