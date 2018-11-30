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      Сенат США прийняв резолюцію, яка засуджує дії Росії

      92 Читать новость на русском
      Сенат США
      Сенат США / Фото з вільних джерел

      Сенат США одноголосно прийняв резолюцію, в якій засуджується агресія російської сторони в Керченській протоці.

      Про це повідомила американська газета The Hill на своєму сайті.

      Читайте також: Трамп скасував зустріч з Путіним через агресію в Україні: з'явилася нова заява Кремля

      Сенатор-республіканець Рон Джонсон сказав, що таким чином сенат країни підтримує українську сторону.

      Ми категорично засуджуємо будь-які військові дії Росії, вжиті для того, щоб в односторонньому порядку переписати міжнародні правила,
      — заявив сенатор та співавтор резолюції Кріс Мерфі.

      Сенатор та співавтор резолюції Кріс Мерфі
      Сенатор та співавтор резолюції Кріс Мерфі

      Ця резолюція рішуче засуджує дії Росії й закликає її звільнити членів екіпажу, що були затримані під час агресії в Азовському морі. У ній також міститься попередження, що конфронтація біля берегів Кримського півострова дестабілізує регіон і "веде до подальшої ескалації напруженості". 

      Документ був прийнятий одноголосно. Раніше у Держдепі заявили, що Трамп направив Москві "потужний і зрозумілий сигнал": якщо захоплені РФ в окупованому Криму українські кораблі та їхні екіпажі не будуть повернуті Україні, Росії може загрожувати ізоляція.

      Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп офіційно скасував зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним в рамках G20 в Аргентині через напад Росії на українські судна в Азовському морі.

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

      Теги: Володимир Путін Україна – Росія Новини політики Новини США Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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