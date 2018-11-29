Трамп офіційно скасував зустріч з Путіним через події в Україні

Зустріч американського президента Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним в рамках G20 в Аргентині офіційно скасована через напад Росії на українські судна в Азовському морі.

Про це голова Білого Дому повідомив у своєму Twitter-акаунті.

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"З огляду на те, що Росія не повернула Україні судна та моряків, я прийняв рішення, що буде краще для всіх учасників (G20 – 24 канал) скасувати мій попередній розклад зустрічей", – написав Трамп.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 листопада 2018 р.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп пригрозив, що може скасувати заплановану в рамках G20 зустріч з президентом Росії Володимиром Путіном. Відповідну заяву очільник Білого дому зробив після того, як російські кораблі відкрили вогонь і захопили три українські військові судна з екіпажами біля Керченської протоки. Разом з тим, ще сьогодні, 29 листопада, у Кремлі запевняли, що зустріч глав США та Росії таки відбудеться.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.