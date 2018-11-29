Захоплених українських моряків вивезли з Криму до Москви

Захоплених у Керченській протоці та заарештованих в окупованому Криму українських військових моряків вивозять до Москви.

Про це повідомляє "Крим Реалії" з посиланням на кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла.

Цю інформацію виданню підтвердили адвокати Джеміль Темішев, Еміне Авамілєва, і Айдер Азаматов.

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Як розповів Джемлял, поранені моряки, які перебували в Керчі, 29 листопада були вивезені до Сімферополя.

Російське інформагентство ТАСС також повідомляє, що 2 поранених українських військових і 1 співробітника СБУ, які перебували в Керченській міськлікарні, виписали 29 листопада.

Адвокати не уточнюють, скільки моряків вже відправлені за межі Криму.

Моряки вже в Москві. Колеги з Лефортово (російське СІЗО) повідомили. Сьогодні через "технічні заходи" Лефортово практично було закрите. А ми в Сімферополі не змогли зайти до своїх підзахисних, оскільки з ними, нібито, проводилися якісь заходи, – додав згодом Темішев, який є адвокатом командира українського катера "Бердянськ" Романа Мокряка.

Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.