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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Українські моряки у військовому полоні: МЗС України направило ноту протесту РФ

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      МЗС України направило ноту протесту РФ через арешт полонених моряків
      МЗС України направило ноту протесту РФ через арешт полонених моряків / фото з відкритих джерел

      МЗС України направило ноту протесту Російській Федерації через арешт полонених українських моряків в окупованому Криму.

      Відповідна заява з'явилась на офіційному сайті відомства.

      Читайте також: В анексованому Криму заарештували всіх 24 захоплених українських моряків

      27 листопада 2018 року Міністерству закордонних справ Російської Федерації передано чергову ноту протесту МЗС України у зв'язку з продовженням Росією протиправних дій щодо військовослужбовців ВМС Збройних Сил України – членів екіпажів українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу",
      – йдеться у повідомленні.

      Вітчизняні дипломати вимагають негайно звільнити з-під варти та забезпечити їх повернення на материкову територію України.

      Окрім цього, в МЗС України вимагають від РФ в повному обсязі забезпечити українців правами, передбаченими Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, а також допуску до них представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Анексія Криму МЗС України Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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