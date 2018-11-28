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      Украинские моряки в военном плену: МИД Украины направило ноту протеста РФ

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      МИД Украины направил ноту протеста РФ из-за ареста пленных моряков
      МИД Украины направил ноту протеста РФ из-за ареста пленных моряков / Фото из открытых источников

      МИД Украины направило ноту протеста Российской Федерации в связи с арестом пленных украинских моряков в оккупированном Крыму.

      Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ведомства.

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      27 ноября 2018 года Министерству иностранных дел Российской Федерации передана очередная нота протеста МИД Украины в связи с продолжением Россией противоправных действий в отношении военнослужащих ВМС Украины – членов экипажей украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу",
      – говорится в сообщении.

      Отечественные дипломаты требуют немедленно освободить из-под стражи и обеспечить их возвращение на материковую территорию Украины.

      Кроме этого, в МИД Украины требуют от РФ в полном объеме обеспечить украинцев правами, предусмотренными Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, а также допуска к ним представителей Международного Комитета Красного Креста.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 из них уже арестовали в оккупированном Крыму.

       

       

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма МИД Украины Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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