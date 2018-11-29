Трьох поранених українських моряків вже виписали із лікарні окупованої Керчі, – росЗМІ

Трьох українськів моряків, які зазнали поранень від обстрілу російських військових поблизу Керченської протоки, вже виписали із лікарні в окупованій Керчі.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на інформацію, отриману від працівників медзакладу.

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У лікарні їх уже немає. Їх виписали,

– заявили у медзакладі, де перебували моряки.

Раніше російська омбудсвумен по Криму Людмила Лубіна повідомляла, що після виписки українських моряків направлять до Сімферопольського СІЗО.

Зазначимо, що в РФ поспішили обрати запобіжний захід усім полоненим морякам. Зокрема, 27 листопада арештували й трьох поранених українців, один із яких, до слова, 26 листопада переніс операцію.

Раніше в СБУ повідомили, що їх полонений співробітник – Василь Сорока отримав важкі поранення.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

Обстріл та захоплення українських моряків Росією на Азові: хроніка останніх подій