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      Які російські судна блокували Керченську протоку для українських кораблів

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      Танкер NEYMA був одним із тих суден, які блокували рух українських кораблів у Керченській протоці
      Танкер NEYMA був одним із тих суден, які блокували рух українських кораблів у Керченській протоці / Фото з вільних мереж

      Журналісти з’ясували, які саме російські судна брали участь у перекритті Керченської протоки для блокування проходження кораблів Військово-морських сил України в Азовському морі. Встановлені також власники цих російських суден.

      Про це повідомляє "Український мілітарний портал".

      Танкер NEYMA

      За повідомленнями ФСБ Росії, саме танкер NEYMA сів на мілину у Керченській протоці, через що українські кораблі не могли дістатися до порту Бердянська. Але згодом з’ясувалося, що танкер пропустив для проходу 3 російські кораблі. Зрозумівши, що росіяни навмисне блокують український флот, ВМС України вирішили повернути свої кораблі до пункту базування в Одесі.

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      Танкер Нейма Азовське море Керченська протока російські кораблі
      Танкер NEYMA

      Власником танкера NEYMA (IMO: 8895528) є ТОВ "Метида", яке зараз перебуває на стадії ліквідації. На цьому судні вже декілька років вимкнена система AIS – система міжнародної ідентифікації суден. Танкер став на ремонт у Керченському судноремонтному заводі, що з грудня 2013 року перебуває у власності компанії "Ювас-Транс". Ця компанія належить Ярославу Народицькому, який допомагав окупаційній владі Криму в організації незаконного судноплавства в закритому Україною порту Керч.

      Буксир "Быстрый"

      Буксир "Быстрый" (IMO 8858635), побудований у Росії Гороховецьким суднобудівним заводом у 1992 році за проектом 04983, тип Антон Мазин, шифр "Зюйд". Власником судна є ТОВ "Морские Инженерные Сооружения", зареєстроване у місті Новоросійськ за адресою вулиця Свободи, 1.

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      Буксир
      Буксир "Быстрый"

      Буксир "Гандвик"

      Буксир "Гандвик" (IMO: 8881618) такого ж проекту та типу, як і "Быстрый". Побудований у 1994 році в Росії на Гороховецькому суднобудівному заводі.

      Сужно перебуває у власності вже названої компанії "Ювас-Транс". Ця компанія спершу була створена в Україні, але в листопаді 2014 року перереєстрована в Росії за адресою м. Керч, вулиця Кірова, 22, офіс 1. Директором компанії є Роман Теплухін, який також займає посаду в окупаційній адміністрації як "депутат Керченської міської ради".

      Буксир
      Буксир "Гандвик"

      Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт Новини України Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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