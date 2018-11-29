Які російські судна блокували Керченську протоку для українських кораблів

Журналісти з’ясували, які саме російські судна брали участь у перекритті Керченської протоки для блокування проходження кораблів Військово-морських сил України в Азовському морі. Встановлені також власники цих російських суден.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал".

Танкер NEYMA

За повідомленнями ФСБ Росії, саме танкер NEYMA сів на мілину у Керченській протоці, через що українські кораблі не могли дістатися до порту Бердянська. Але згодом з’ясувалося, що танкер пропустив для проходу 3 російські кораблі. Зрозумівши, що росіяни навмисне блокують український флот, ВМС України вирішили повернути свої кораблі до пункту базування в Одесі.

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Танкер NEYMA

Власником танкера NEYMA (IMO: 8895528) є ТОВ "Метида", яке зараз перебуває на стадії ліквідації. На цьому судні вже декілька років вимкнена система AIS – система міжнародної ідентифікації суден. Танкер став на ремонт у Керченському судноремонтному заводі, що з грудня 2013 року перебуває у власності компанії "Ювас-Транс". Ця компанія належить Ярославу Народицькому, який допомагав окупаційній владі Криму в організації незаконного судноплавства в закритому Україною порту Керч.

Буксир "Быстрый"

Буксир "Быстрый" (IMO 8858635), побудований у Росії Гороховецьким суднобудівним заводом у 1992 році за проектом 04983, тип Антон Мазин, шифр "Зюйд". Власником судна є ТОВ "Морские Инженерные Сооружения", зареєстроване у місті Новоросійськ за адресою вулиця Свободи, 1.

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Буксир "Быстрый"

Буксир "Гандвик"

Буксир "Гандвик" (IMO: 8881618) такого ж проекту та типу, як і "Быстрый". Побудований у 1994 році в Росії на Гороховецькому суднобудівному заводі.

Сужно перебуває у власності вже названої компанії "Ювас-Транс". Ця компанія спершу була створена в Україні, але в листопаді 2014 року перереєстрована в Росії за адресою м. Керч, вулиця Кірова, 22, офіс 1. Директором компанії є Роман Теплухін, який також займає посаду в окупаційній адміністрації як "депутат Керченської міської ради".



Буксир "Гандвик"

Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.