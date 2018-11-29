У Путіна збрехали, що Керченська протока нібито працює без обмежень для українських суден

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Керченська протока нібито як і раніше відкрита для судноплавства, в тому числі і для українських кораблів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, що ця інформація є неправдивою, адже 28 листопада ввечері міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Росія блокує українські порти в Азовському морі на вхід і на вихід. Загалом було заблоковано рух 35 суден.

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Проте речник Володимира Путіна на питання журналістів, чи існують обмеження для проходу через Керченську протоку для українських суден, відповів: "Мені невідомо про те, що якісь обмеження зараз існують".

Навпаки, нам відомо, що Керченська протока працює у звичайному режимі. Ви знаєте, що іноді через погодні умови порт Керчі, який грає роль адміністрації, може ухвалювати рішення про регулювання навігації,

– сказав Пєсков.

Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.