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      У Путіна збрехали, що Керченська протока нібито працює без обмежень для українських суден

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      Дмитро Пєсков заявив, що Керченська протока працює без обмежень для українських суден
      Дмитро Пєсков заявив, що Керченська протока працює без обмежень для українських суден / Фото з вільних мереж

      Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Керченська протока нібито як і раніше відкрита для судноплавства, в тому числі і для українських кораблів.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Зазначимо, що ця інформація є неправдивою, адже 28 листопада ввечері міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Росія блокує українські порти в Азовському морі на вхід і на вихід. Загалом було заблоковано рух 35 суден.

      Читайте також: Кому належить Керченська протока

      Проте речник Володимира Путіна на питання журналістів, чи існують обмеження для проходу через Керченську протоку для українських суден, відповів: "Мені невідомо про те, що якісь обмеження зараз існують".

      Навпаки, нам відомо, що Керченська протока працює у звичайному режимі. Ви знаєте, що іноді через погодні умови порт Керчі, який грає роль адміністрації, може ухвалювати рішення про регулювання навігації,
      – сказав Пєсков.

      Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт Керч Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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