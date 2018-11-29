У Путина солгали, что Керченский пролив якобы работает без ограничений для украинских судов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Керченский пролив якобы по-прежнему открыт для судоходства, в том числе и для украинских кораблей.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Отметим, что эта информация неправдива, так как 28 ноября вечером министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Россия блокирует украинские порты в Азовском море на вход и на выход. Всего было заблокировано движение 35 судов.
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Однако представитель Владимира Путина на вопрос журналистов, существуют ли ограничения для прохода через Керченский пролив для украинских судов, ответил: "Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют".
Наоборот, нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме. Вы знаете, что иногда из-за погодных условий порт Керчи, который играет роль администрации, может принимать решения о регулировании навигации,
– сказал Песков.
Что произошло в Азовском море?
25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.