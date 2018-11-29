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      Какие российские суда блокировали Керченский пролив для украинских кораблей

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      Танкер NEYMA был одним из тех судов, которые блокировали движение украинских кораблей в Керченском проливе
      Танкер NEYMA был одним из тех судов, которые блокировали движение украинских кораблей в Керченском проливе / Фото из открытых источников

      Журналисты выяснили, какие именно российские суда принимали участие в перекрытии Керченского пролива для блокировки прохождения кораблей Военно-морских сил Украины в Азовском море. Установлены также владельцы этих российских судов.

      Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

      Танкер NEYMA

      По сообщениям ФСБ России, именно танкер NEYMA сел на мель в Керченском проливе, из-за чего украинские корабли не могли добраться до порта Бердянска. Но впоследствии выяснилось, что танкер пропустил для прохода 3 российские корабля. Поняв, что россияне умышленно блокируют украинский флот, ВМС Украины решили вернуть свои корабли в пункт базирования в Одессе.

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      Танкер Нейма Азовське море Керченська протока російські кораблі
      Танкер NEYMA

      Владельцем танкера NEYMA (IMO: 8895528) является ООО "Метид", которое сейчас находится на стадии ликвидации. На этом судне уже несколько лет отключена система AIS – система международной идентификации судов. Танкер встал на ремонт в Керченском судоремонтном заводе, что с декабря 2013 года находится в собственности компании "Ювас-Транс". Эта компания принадлежит Ярославу Народицкому, который помогал оккупационным властям Крыма в организации незаконного судоходства в закрытом Украиной порта Керчь.

      Буксир "Быстрый"

      Буксир "Быстрый" (IMO 8858635), построенный в России Гороховецким судостроительным заводом в 1992 году по проекту 04983, тип Антон Мазин, шифр "Зюйд". Владельцем судна является ООО "Морские Инженерные Сооружения", зарегистрированное в городе Новороссийск по адресу улица Свободы, 1.

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      Буксир
      Буксир "Быстрый"

      Буксир "Гандвик"

      Буксир "Гандвик" (IMO: 8881618) такого же проекта и типа, как и "Быстрый". Построен в 1994 году в России на Гороховецком судостроительном заводе.

      Судно находится в собственности уже названной компании "Ювас-Транс". Эта компания изначально была создана в Украине, но в ноябре 2014 года перерегистрирована в России по адресу н. Керчь, улица Кирова, 22, офис 1. Директором компании является Роман Теплухин, который также занимает должность в оккупационной администрации как "депутат Керченского городского совета".

      Буксир
      Буксир "Гандвик"

      Что случилось в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      Теги: Украина – Россия Новости России Водный транспорт Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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