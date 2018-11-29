"Українські військові вижили дивом": в СБУ розповіли, як Росія захоплювала наші судна

25 листопада під час захоплення Росією українських суден та екіпажу в акваторії Азовського моря військові РФ "відпрацювали" на наших кораблях навички застосування шести видів нападу.

Про це на брифінгу повідомив заступник очільника Служби безпеки України Олег Фролов.

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Він зазначив, що при нападі на українські судна дивом обійшлося без загиблих.

Українські військові вижили дивом, адже зазнали шість різних видів нападу – таран українського малого буксиру російським кораблем "Дон" прикордонного управління ФСБ РФ, бойове застосування двох ракет російським багатоцільовим винищувачем Су-30, бойове застосування двох ракет російським гелікоптером К-52, застосування крупнокаліберного корабельного озброєння, штурм українських кораблів російським спецназом із застосуванням фізичного насильства до наших моряків,

– наголосив Фролов.

Шостий вид насилля, переконує чиновник, в активній фазі зараз. Це фізичний та психологічний тиск на полонених моряків та їхній незаконний арешт.



Судна, які захопила Росія: інфографіка

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.