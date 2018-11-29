"Украинские военные выжили чудом": в СБУ рассказали, как Россия захватывала наши суда

25 ноября во время захвата Россией украинских судов и экипажа в акватории Азовского моря военные РФ "отработали" на наших кораблях навыки применение шести видов нападения.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Олег Фролов.

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Он отметил, что при нападении на украинские судна чудом обошлось без погибших.

Украинские военные выжили чудом, ведь подверглись шести различным видам нападения – таран украинского малого буксира российским кораблем "Дон" погрануправления ФСБ РФ, боевое применение двух ракет российским многоцелевым истребителем Су-30, боевое применение двух ракет российским вертолетом К-52, применение крупнокалиберного корабельного вооружения, штурм украинских кораблей российским спецназом с применением физического насилия к нашим морякам,

– подчеркнул Фролов.

Шестой вид насилия, убеждает чиновник, в активной фазе сейчас. Это физическое и психологическое давление на пленных моряков и их незаконный арест.



Судна, которые захватила Россия: инфографика

Что случилось в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

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