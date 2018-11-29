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      "Нет нужды в посредниках": в Кремле снова отличились заявлением об эскалации на Азове

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      В Кремле не видят необходимости в посредниках в разрешении конфликта на море с Украиной
      В Кремле не видят необходимости в посредниках в разрешении конфликта на море с Украиной / Фото из открытых источников

      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметился неоднозначным заявлением относительно украинско-российского конфликта вблизи Керченского пролива.

      Об этом информирует "Интерфакс".

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      Так, Песков заявил, что Россия не нуждается в посреднике в переговорах с Киевом относительно конфликта и одновременно поблагодарил тех, кто хотел бы помочь его решить.

      "Москва благодарна всем, кто готов способствовать деэскалации напряженности, спровоцированной украинской стороной, но не видит необходимости в каких-либо посреднических усилиях", – сказал спикер Путина.

      Известно, что таким образом он прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Эрдогана о посредничестве в вопросе эскалации на Азове между Москвой и Киевом.

      Все желающие и те, кто обладают возможностью повлиять на официальный Киев, могут помочь,
      – добавил Песков.

      Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.
      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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