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      "Нема потреби в посередниках": у Кремлі знову відзначилися заявою щодо ескалації на Азові

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      У Кремлі не бачать потреби в посередниках у вирішенні конфлікту на морі з Україною
      У Кремлі не бачать потреби в посередниках у вирішенні конфлікту на морі з Україною / фото з відкритих джерел

      Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відзначився неоднозначною заявою щодо українсько-російського конфлікту поблизу Керченської протоки.

      Про це інформує "Интерфакс".

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      Так, Пєсков заявив, що Росія не потребує посередника у перемовинах з Києвом стосовно конфлікту та водночас подякував тим, хто хотів би допомогти його вирішити.

      "Москва вдячна всім, хто готовий сприяти деескалації напруженості, спровокованої українською стороною, але не бачить необхідності в будь-яких посередницьких зусиллях", – сказав речник Путіна.

      Відомо, що таким чином він прокоментував пропозицію президента Туреччини Реджепа Ердогана про посередництво у питанні ескалації на Азові між Москвою та Києвом.

      Усі бажаючі та ті, хто володіють можливістю повпливати на офіційний Київ, можуть допомогти,
      – додав Пєсков.

      Що сталося в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.
      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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