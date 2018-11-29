"Нема потреби в посередниках": у Кремлі знову відзначилися заявою щодо ескалації на Азові

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відзначився неоднозначною заявою щодо українсько-російського конфлікту поблизу Керченської протоки.

Про це інформує "Интерфакс".

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Так, Пєсков заявив, що Росія не потребує посередника у перемовинах з Києвом стосовно конфлікту та водночас подякував тим, хто хотів би допомогти його вирішити.

"Москва вдячна всім, хто готовий сприяти деескалації напруженості, спровокованої українською стороною, але не бачить необхідності в будь-яких посередницьких зусиллях", – сказав речник Путіна.

Відомо, що таким чином він прокоментував пропозицію президента Туреччини Реджепа Ердогана про посередництво у питанні ескалації на Азові між Москвою та Києвом.

Усі бажаючі та ті, хто володіють можливістю повпливати на офіційний Київ, можуть допомогти,

– додав Пєсков.

Що сталося в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.